890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В ГИБДД Карелии ответили водителю, который пожаловался, что не может забрать автомобиль со штрафстоянки из-за самоизоляции 3
17.12.2020 13:39
Шандалович прокомментировал высказывание Путина по поводу прививки от коронавируса
17.12.2020 17:15
Оправданному по делу о коррупции гендиректору ДРСУ в Карелии заплатят за моральный вред 500 тыс. рублей 12
17.12.2020 11:12
Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей к Новому году 13
17.12.2020 20:40
Путин объяснил, как без матов описать жизнь в России (ВИДЕО) 30
17.12.2020 14:38
Представитель оппозиции в парламенте Карелии начнет получать зарплату за свою работу 38
17.12.2020 11:41
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО) 9
17.12.2020 16:33

В Карелии число заразившихся коронавирусом превысило 23 тысячи человек

Новости. Общество
09:20, 18 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

На 18 декабря в Карелии общее число инфицированных COVID-19 составило 23032 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии трое больных коронавирусом скончались, у 394 человек выявлен вирус COVID-19.

Из 394 зарегистрированных случаев коронавируса 348 заболели, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 декабря составило 23032 человека.

Выздоровели 15229 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 416 пациентов.

Умерли за время пандемии коронавируса в Карелии 136 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3629,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1882,6 случая, по Северо-Западу – 2833.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
17.12.2020, 16:33
Трактор насмерть задавил ребенка в Карелии (ВИДЕО)
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:17
Капитал
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Подписка на периодическую прессу от Почты России: ответы на все важные вопросы
Сегодня 10:15
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 5
16.12.2020 12:05
Вместо локдауна 3
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

17.12.2020 10:42
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
"Немножечко не успели" 8
17.12.2020 10:40
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»