В Карелии число заразившихся коронавирусом превысило 23 тысячи человек

На 18 декабря в Карелии общее число инфицированных COVID-19 составило 23032 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии трое больных коронавирусом скончались, у 394 человек выявлен вирус COVID-19.

Из 394 зарегистрированных случаев коронавируса 348 заболели, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 декабря составило 23032 человека.

Выздоровели 15229 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 416 пациентов.

Умерли за время пандемии коронавируса в Карелии 136 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3629,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1882,6 случая, по Северо-Западу – 2833.