В Карелии COVID-19 унес жизни трех человек за день

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о трех пациентах, скончавшихся от коронавируса.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались женщина 1929 года рождения и мужчина 1930 года рождения, в ковидном стационаре Роддома им. Гуткина скончалась женщина 1948 года рождения.

Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания, сообщают в оперштабе.

По официальным данным на 21 января, с начала пандемии в Карелии умерли 207 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у 285 жителей Карелии за сутки