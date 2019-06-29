В Карелии дачник в огороде нашел две мины

Сотрудники Росгвардии уничтожили снаряды времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, 15 июня сотрудникам инженерно-технического отделения ОМОН трижды приходилось выезжать на сообщения об обнаружении снарядов времён Великой Отечественной войны.

В посёлке Войница Калевальского района местными жителями в лесном массиве была найдена миномётная мина калибра 82 мм.

В деревне Тенгусельга Олонецкого района поисковым отрядом в лесной зоне были обнаружены 23 артиллерийских выстрела калибра 45 мм., 80 миллиметровая мина и две советские ручные гранаты РГД-33. В Медвежьегорске на улице Анохина во время строительных работ в земле около дороги был обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм.

А на следующий день, 16 июня, в Сортавальском районе на дачном участке местными жителями были обнаружены две учебные советские противотанковые мины ТМ-62.

Все опасные находки взрывотехники ОМОН детально обследовали, после чего вывезли их на безопасное расстояние от населённых пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили со всеми мерами предосторожности.



Росгвардия Карелии