В Карелии дайвер поднял со дна озера непонятный предмет (ФОТО)

Дайвер Дмитрий Беленихин поделился в соцсети фотографией предмета, который ему удалось обнаружить под водой.

Дмитрий Беленихин опубликовал фото добычи в соцсети.

«Нашел на дне озера старинную керосиновую лампу, а рядом вот такую тяжеленную свинцовую блямбу. Интересно, что это изначально было?», — сообщил он и прикрепил фото.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Беленихин достал со дна Онего ключи от автомобиля.