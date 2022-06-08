В Петрозаводске дайвер помог мурманчанке, оставшейся без всего

Дмитрий Беленихин достал со дна Онего ключи от автомобиля.

Известный инструктор по дайвингу и фотограф Дмитрий Беленихин рассказал случившуюся недавно забавную историю. Впрочем, ее героине поначалу наверняка было не до смеха.

По словам Дмитрия, жительница Мурманска, возвращаясь с двумя детьми с юга к себе домой, утопила в Онежском озере ключи от автомобиля. Кто-то помог мурманчанке найти дайвера.

«Ехали с дальнего юга домой, в Мурманск, денег осталось только на дорогу, заехали на пару часов в Петрозаводск, и утопили в Онеге ключи, разом, в чужом городе, оставшись без всего. Отрыдав свои пару часов, не верившая в успешность водолазных работ, хозяйка только что получила свои ключи, в которых даже не успела испортиться электроника, а я получил крепкие обнимашки и мешок орехов», — рассказал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети.

Помимо ключей, дайвер поднял со дна озера другие вещи, а героине пожелал хорошей дороги.