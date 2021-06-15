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В Карелии дама похитила из магазина две бутылки алкоголя, дезодорант и еду для кошек

Новости. Происшествия
10:38, 16 Июня 2021
фото: © fotolia/Matej Kastelic

Сотрудники вневедомственной охраны задержали посетительницу торгового центра, которая набрала товар, за который не планировала платить.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны 14 июня поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета. Там с неоплаченным товаром на сумму порядка 2500 рублей была задержана 43-летняя гражданка. Об этом информирует Росгвардия.

Помимо двух бутылок алкоголя и двух пакетов еды для домашних кошек в числе похищенного – дезодорант. Задержанная была передана в полицию.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя.

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Комментарии

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кир
2021-06-16 10:52:20
Они делятся на дам и не дам, - сказал знающий кот.
Самуил
2021-06-16 10:50:04
Ай да 43-летняя гражданка! И бухло, и закусь, и средство дезодориентировать идущих по следу собак!
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