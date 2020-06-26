В Карелии депутат не отчитался о доходах и лишился своего статуса

Полномочия депутата были прекращены из-за утраты доверия, поскольку он не раскрыл сведения о своих доходах, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку исполнения депутатом одного из сельских поселений законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии коррупции" депутат не представил в администрацию главы республики сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя и своих близких родственников за отчетный период.

Согласно законодательству, предоставить эти данные депутат должен был в четырехмесячный срок со дня избрания.

В связи с несоблюдением предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей прокуратура района направила информацию в Совет сельского поселения с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий указанного депутата. Требования прокурора были удовлетворены, полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом.