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В Карелии депутат не отчитался о доходах и лишился своего статуса

Новости. Общество
09:00, 27 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Полномочия депутата были прекращены из-за утраты доверия, поскольку он не раскрыл сведения о своих доходах, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку исполнения депутатом одного из сельских поселений законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии коррупции" депутат не представил в администрацию главы республики сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя и своих близких родственников за отчетный период. 

Согласно законодательству, предоставить эти данные депутат должен был в четырехмесячный срок со дня избрания.

В связи с несоблюдением предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей прокуратура района направила информацию в Совет сельского поселения с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий указанного депутата. Требования прокурора были удовлетворены, полномочия депутата прекращены в связи с утратой доверия, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что депутатам Заксобрания Карелии выдадут ноутбуки в безвозмездное пользование для связи друг с другом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-06-27 09:35:46
Такого депутата ещё поискать надо. даже некоторые государства хотели бы такого депутата. В отличии от многих болтунов. он дела делает а не балаболит. а ворьё ставить на этот пост нельзя. страна окажеться без территорий и без денег.
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