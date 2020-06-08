В Карелии депутаты обсудили идею введения "тихого часа" для обеденного отдыха горожан

Профильный комитет Заксобрания республики обсудил инициативу установления в регионе периода дневного времени, во время которого нельзя нарушать покой граждан.

Инициатива введения в Карелии "тихого часа" была рассмотрена во вторник, девятого июня, на заседании комитета по законности и правопорядку Заксобрания республики.

"В период, когда была сейчас такая усиленная самоизоляция, это был апрель месяц, ко мне поступило обращение от граждан по поводу того, что семьи не могут отдыхать, особенно дети, пожилые люди, из-за того, что, естественно, все начали делать ремонты в этот период. Чем люди стали заниматься, – используя возможность самоизоляции, стали делать ремонт. Соответственно, стали возникать конфликты между соседями .. Кому-то надо отдыхать, кому-то – ремонт", - объяснил депутат Максим Воробьев.

Парламентарий рекомендовал установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя с 13 до 15 часов.

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