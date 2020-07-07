В Карелии депутаты предложили обеспечивать жильем нуждающихся тружеников тыла

Парламентарии поддержали обращение в российское правительство с предложением обеспечивать тружеников тыла жильем за счет средств федеральной казны.

На комитете по здравоохранению и соцполитике депутаты Заксобрания поддержали обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой по вопросу обеспечения жильем тружеников тыла в период Великой отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета.

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