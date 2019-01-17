18:40, 17 Января 2019
В Карелии девятиклассникам нужно вовремя подать заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку
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Заявления на участие в итоговом собеседовании необходимо подать не позднее, чем за две недели до его проведения, то есть до 30 января включительно, сообщили в Минобразования Карелии.
Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9-х классов как обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть "зачет" или "незачет".
Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.
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