В Карелии девушка из-за мести обокрала спящую во дворе знакомую

В полицию обратилась 35-летняя жительница Костомукши с заявлением о краже ювелирных украшений, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что у неё похитили ювелирные изделия – две цепочки, крестик и кулон. Ущерб составил 18 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что в день происшествия была нетрезва, и как пропали украшения – не знала.

Полицейские задержали подозреваемую, 20-летнюю местную жительницу, которая была знакома с потерпевшей. Девушка под утро возвращалась домой и увидела свою знакомую, которая спала на скамейке во дворе дома.

По версии следствия, ранее у горожанок был конфликт, поэтому подозреваемая, чтобы досадить спящей, похитила украшения. Впоследствии она сбыла похищенное за три тысячи рублей, которые потратила на личные нужды.

На подозреваемую завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.