В Карелии девушка украла с карты собутыльника более 30 тысяч рублей

Жительница Костомукши переводила деньги себе на счет в течение недели, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 47-летний местный житель. Он рассказал о том, что с его кредитной карты неизвестные ему лица в течение недели списывают деньги.

Сотрудниками полиции был установлен ход событий. Во время совместного застолья костомукшанин одолжил телефон своей 21-летней знакомой, которой нужно было сделать звонок.

В телефоне девушка обратила внимание на сообщение от банка. После чего она решила воспользоваться интернет-сервисом в корыстных целях. Новая знакомая перевела на счет своего мобильного телефона небольшую сумму. Убедившись, что ее действия остались незамеченными, она оставила телефон себе и в последующие дни повторяла операции и вывела таким образом со счета чужой карты в общей сложности 32 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.