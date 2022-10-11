В Карелии девушка взяла с прилавка бутылку крепкого алкоголя и выпила на глазах продавцов

За минувшие выходные росгвардейцы задержали нескольких жителей республики, подозреваемых в краже алкоголя из магазинов.

По информации Управления Росгвардии по Карелии, в выходные дни сотрудники вневедомственной охраны несколько раз выезжали на охраняемые объекты Карелии. Так, в Петрозаводске один гипермаркет вызывал росгвардейцев дважды. В первом случае был задержан 20-летний юноша, который пронес мимо кассы две банки шоколадной пасты. Во втором отличилась 23-летняя девушка: она взяла с прилавка бутылку крепкого спиртного и выпила ее на глазах у персонала.

В магазине Кондопоги росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который вынес под курткой бутылку виски. А в Медвежьегорске вневедомственная охрана выезжала в торговое заведение из-за нарушителя-подростка. Несовершеннолетний покупатель толкнул директора магазина, когда тот пытался его остановить. В результате был сломан роллет.

Всех задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. Общая сумма ущерба составила около 3000 рублей.

Ранее сообщалось, находящегося в розыске мужчину росгвардейцы нашли на улице в Карелии.