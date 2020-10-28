890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как действовать, если с вашей карты украли деньги
28.10.2020 19:10
Еще четыре курсанта Президентского кадетского училища, заболевшие COVID-19, доставлены в инфекционную больницу (СРОЧНО) 18
28.10.2020 16:24
Умер бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Пономарев 2
Сегодня 09:46
Водитель кроссовера сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 7
Сегодня 09:41
В Карелии за сутки коронавирус выявлен еще у 117 человек 1
Сегодня 09:08
Пенсионерка в Петрозаводске потеряла 18 тысяч рублей при попытке продать по интернету туфли 1
28.10.2020 17:40

В Карелии директор крупного комбината пригрозил увольнением нарушителям противоэпидемических мер

Новости. Общество
15:27, 29 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова
Загрузка...

В инфекционном отделении Межрайонной больницы №1 больше нет свободных коек, сообщил исполнительный директор АО "Карельский окатыш" Михаил Кондраков.

Руководитель крупнейшего предприятия Карелии обратился сегодня к сотрудникам комбината с призывом строго соблюдать правила противоэпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса. Обращение появилось на странице Михаила Кондракова в соцсети.

Как пишет на своей странице в "ВКонтатке" исполнительный директор АО "Карельский окатыш", ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Костомукше предсказуемо продолжает ухудшаться. Сезонный период простуд также не способствует нормализации обстановки.

"По состоянию на 28 октября в инфекционном отделении межрайонной больницы заняты все 26 мест, более того, медикам пришлось оборудовать дополнительные койки. Итого под наблюдением врачей от коронавируса сегодня лечатся 35 человек. Суточный прирост госпитализированных составил 10 человек, а всего за сутки выявлено 15 зараженных. В день в колл-центр поликлиники поступает до 100 вызовов", - пишет Михаил Кондраков.

По словам директора комбината, на "Карельском окатыше" регулярно проходят проверки административных зданий, столовых, мест общего пользования на предмет соблюдения правил безопасности, загрузки транспорта, наличия разметки и диспенсеров. Всем сотрудникам респираторы.

По мнению Кондракова, на территории комбината созданы все условия, чтобы обезопасить себя и коллег.

"Кроме того, в ближайшее время ключевые правила безопасности, обязательные к выполнению всеми работниками "Северстали", будут дополнены новой нормой. В правилах появится пункт, что нельзя находиться на территории предприятия без надлежаще надетых средств индивидуальной защиты. Одновременно будет вестись усиленный контроль за выполнением этого положения, а к нарушителям применяться меры воздействия – выговоры, лишение премий и бонусов, вплоть до увольнения", - пишет Михаил Кондраков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике

Аналитика

Сегодня 13:27
Обществоведение
"Мутная" запись 2
Кто избивал осужденного в колонии №9 Петрозаводска, остается загадкой.
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 8
27.10.2020 12:27
"С гражданами нужно разговаривать!" 5
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»