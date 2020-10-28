В Карелии директор крупного комбината пригрозил увольнением нарушителям противоэпидемических мер

В инфекционном отделении Межрайонной больницы №1 больше нет свободных коек, сообщил исполнительный директор АО "Карельский окатыш" Михаил Кондраков.

Руководитель крупнейшего предприятия Карелии обратился сегодня к сотрудникам комбината с призывом строго соблюдать правила противоэпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса. Обращение появилось на странице Михаила Кондракова в соцсети.

Как пишет на своей странице в "ВКонтатке" исполнительный директор АО "Карельский окатыш", ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Костомукше предсказуемо продолжает ухудшаться. Сезонный период простуд также не способствует нормализации обстановки.

"По состоянию на 28 октября в инфекционном отделении межрайонной больницы заняты все 26 мест, более того, медикам пришлось оборудовать дополнительные койки. Итого под наблюдением врачей от коронавируса сегодня лечатся 35 человек. Суточный прирост госпитализированных составил 10 человек, а всего за сутки выявлено 15 зараженных. В день в колл-центр поликлиники поступает до 100 вызовов", - пишет Михаил Кондраков.

По словам директора комбината, на "Карельском окатыше" регулярно проходят проверки административных зданий, столовых, мест общего пользования на предмет соблюдения правил безопасности, загрузки транспорта, наличия разметки и диспенсеров. Всем сотрудникам респираторы.

По мнению Кондракова, на территории комбината созданы все условия, чтобы обезопасить себя и коллег.

"Кроме того, в ближайшее время ключевые правила безопасности, обязательные к выполнению всеми работниками "Северстали", будут дополнены новой нормой. В правилах появится пункт, что нельзя находиться на территории предприятия без надлежаще надетых средств индивидуальной защиты. Одновременно будет вестись усиленный контроль за выполнением этого положения, а к нарушителям применяться меры воздействия – выговоры, лишение премий и бонусов, вплоть до увольнения", - пишет Михаил Кондраков.