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В Карелии директор судоходной компании обманул моряков на 140 тысяч рублей

Новости. Криминал
13:22, 23 Июля 2020
фото: © shutterstock.com/MaleWitch
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Директор по персоналу организации водного транспорта ответит в Петрозаводском городском суде за мошенничество, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

По версии следствия, злоумышленник вводил в заблуждение моряков относительно своих возможностей в трудоустройстве на суда компании. Кроме того, за денежное вознаграждение директор по персоналу организации водного транспорта способствовал получению подложных медицинских сертификатов и иных разрешительных документов, необходимых для работы на морских и речных судах в  различных должностях.

В результате в период с 2018 года по 2019 год от мошеннических действий этого руководителя по персоналу пострадали пятеро моряков. Общая сумма причинённого им ущерба превысила 140 тысяч рублей.

Уголовное дело после вручения фигуранту обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что директор турфирмы в Карелии предстанет перед судом за мошенничество.

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