В Карелии додумались, как отправиться на заграничный отдых, не переплачивая

У жителей Карелии и соседней Мурманской области есть лазейка, которой можно грамотно воспользоваться, и тем самым значительно удешевить путешествие: граница с Норвегией.

Учитывая, что российские курорты давно сравнялись по ценам с зарубежными, а места там гораздо меньше, граждане России хотели бы отдыхать за границей, но останавливают именно цены на авиаперелеты.

О том, как можно попасть на уже подзабытые иностранные пляжи, читайте в материале наших коллег.