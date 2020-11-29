В Карелии должник лишился арестованной квартиры

Заложенная квартира должника была продана, а деньги от реализации направлены по погашение долга, сообщили в карельском управлении службы судебных приставов.

В отделение судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ о взыскании задолженности в размере более 2 млн рублей путем обращения взыскания на заложенную квартиру.

На квартиру должника был наложен арест. Стоимость арестованного имущества была определена судом в 2 млн рублей. Затем квартира была продана.

"После надлежащего уведомления должника и отсутствии погашения задолженности в полном объеме судебным приставом-исполнителем инициирована процедура обращения взыскания на заложенную квартиру, в результате которой недвижимое имущество должника было реализовано за 2,5 млн рублей", - говорится на сайте карельского управления службы судебных приставов.

Сообщается, что за счет вырученных денег была погашена задолженность не только перед залогодержателем, но и частично перед иными кредиторами на сумму свыше 380 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что под страхом потерять автомобиль житель Карелии вернул долг.