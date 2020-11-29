Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новогоднюю елку установили в центре Петрозаводска (ФОТО) 4
29.11.2020 15:13
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО) 6
29.11.2020 15:45
Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате грозит 15 лет колонии за подстрекательство 1
29.11.2020 20:40
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы 7
29.11.2020 13:48
Леонида Белугу подозревают в даче взятки
29.11.2020 16:27
Первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам 8
29.11.2020 14:27

В Карелии должник лишился арестованной квартиры

Новости. Общество
11:07, 30 Ноября 2020
фото: Сергей Михеев / Российская газета
Загрузка...

Заложенная квартира должника была продана, а деньги от реализации направлены по погашение долга, сообщили в карельском управлении службы судебных приставов.

В отделение судебных приставов по Костомукше поступил исполнительный документ о взыскании задолженности в размере более 2 млн рублей путем обращения взыскания на заложенную квартиру.

На квартиру должника был наложен арест. Стоимость арестованного имущества была определена судом в 2 млн рублей. Затем квартира была продана.

"После надлежащего уведомления должника и отсутствии погашения задолженности в полном объеме судебным приставом-исполнителем инициирована процедура обращения взыскания на заложенную квартиру, в результате которой недвижимое имущество должника было реализовано за 2,5 млн рублей", - говорится на сайте карельского управления службы судебных приставов.

Сообщается, что за счет вырученных денег была погашена задолженность не только перед залогодержателем, но и частично перед иными кредиторами на сумму свыше 380 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что под страхом потерять автомобиль житель Карелии вернул долг.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-11-30 11:36:24
Скорее исключение из правил.
Петрозаводские приставы "динамят" моего товарища второй год. Есть долг, исполнительный лист. Но то приставы "не могут попасть в квартиру", то "необходима новая оценка, на которую у нас пока нет денег" и т.д.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:29
Капитал
Вилами по воде
Как уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" в Олонце обнажило почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти.
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»