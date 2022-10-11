В Карелии должник выплатил крупный долг, испугавшись за свои автомобили и счета

Приставы Костомукши предупредили должника об аресте машин и банковских счетов, и мужчина сразу выплатил всю сумму, сообщили в УФССП Карелии.
Судебные приставы Костомукши занимались долгами мужчины, который не смог оплатить кредит на сумму 180 тысяч рублей.
Должнику рассказали о последствиях задержки выплат, в том числе, о взыскании исполнительского сбора и о возможном аресте имущества.
Чтобы обеспечить выплату долга, приставы арестовали электронную технику горожанина. Предварительная стоимость имущества составила 60 тысяч рублей.
Также ему рассказали о запрете на регистрацию его автомобилей и об аресте расчетных счетов в нескольких кредитных организациях.
После этого костомукшанин погасил всю задолженность, говорится в сообщении пресс-службы УФССП Карелии.
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