В Карелии двоих одиннадцатиклассников выгнали с ЕГЭ за списывание

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о ходе экзаменационно-приемной кампании.

Без удалений с экзаменов в этом году не обошлось. Два одиннадцатиклассника попались на попытке списывания.

"Мы не устаем говорить, что это бессмысленно. На пунктах проведения экзамена находятся наблюдатели, есть специальное программное обеспечение, которое анализирует видеозапись и ставит метки, если есть риски. Но некоторые школьники все равно пытаются нас обмануть. И напрасно. Все это приводит к административному правонарушению и невозможности сдать экзамен в этом году", - рассказал "Столице на Онго" глава Минобразования республики Роман Голубев.

Министр напомнил, в этом году почти 10 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов сдают государственную итоговую аттестацию.

"Была проблемная ситуация в начале экзаменационной кампании, когда поступила информация о якобы заложенных бомбах в образовательных организациях Петрозаводска. Пришлось остановить экзамен", - сообщил Роман Голубев.

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