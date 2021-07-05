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В Карелии экс-начальники райотдела полиции вернули присвоенные 57 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:03, 06 Июля 2021
фото: источник - vkurske.com

В Олонецком районе бывшее руководство отдела полиции, осужденное за коррупцию, вернуло в качестве компенсации ущерба за присвоение командировочных 57 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, карельский Следком обвинял экс-начальника отдела полиции Олонецкого района Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина в совершении коррупционных преступлений. А именно, в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денежных средств.

Так, например, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие в общей сумме 57 тысяч рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

В ноябре 2020 года суд признал Калинина и Крупина виновными и назначил первому из них 400 тысяч, а второму – 200 тысяч рублей штрафа.

После вступления приговора суда по уголовному делу в законную силу прокурор Олонецкого района обратился в Петрозаводский городской суд с исковыми требованиями к экс-начальникам полиции о возмещении ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

По итогам рассмотрения гражданского дела в пользу олонецкой полиции взыскано 57 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2021-07-06 13:49:51
У наших людей нет привычки возвращать найденное.
однозначно
2021-07-06 12:36:07
Мелочники. Фу.
Гость
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