Руководители полиции Олонецкого района Карелии, обвиняемые в присвоении денег, уволены со службы

Обвинительный приговор бывшим руководителям Олонецкой полиции вступил в законную силу, поэтому экс-начальник райотдела полиции Федор Калинин и его бывший заместитель Владимир Крупин, последнее время служившие в МВД Карелии, уволены из органов внутренних дел.

Об этой скандальной уголовной истории "Вести Карелии" рассказали еще 10 декабря 2018 года в статье "Чужая рубашка". Высокие полицейские чины Карелии обвиняются в присвоении денег".

Напомним, что карельский Следком обвинял экс-начальника отдела полиции Олонецкого района Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина в совершении коррупционных преступлений. А именно, в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денежных средств.

Так, например, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие в общей сумме 57 тысяч рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

Кроме того, Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

На судебном процессе под председательством судьи Олонецкого суда Анастасии Алеевой подтвердились и другие неприглядные факты нарушения офицерами полиции уголовного закона.

В результате, в ноябре 2020 года суд при участии государственного обвинителя прокурора района Сергея Тирских признал Калинина и Крупина виновными и назначил первому из них 400 тысяч, а второму – 200 тысяч рублей штрафа. Однако не признавшие свою вину Калинин и Крупин, еще до возбуждения уголовного дела перешедшие на службу в МВД, подали апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии, в которых просили их оправдать.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе прокуратуры РК, 9 февраля Верховный суд республики оставил приговор Олонецкого суда в силе и в этот же день, по полученной в надзорном ведомстве информации, Калинин и Крупин уволены из органов внутренних дел.