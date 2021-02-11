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Руководители полиции Олонецкого района Карелии, обвиняемые в присвоении денег, уволены со службы

Новости. Общество
15:25, 12 Февраля 2021
фото: источник - vkurske.com
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Обвинительный приговор бывшим руководителям Олонецкой полиции вступил в законную силу, поэтому экс-начальник райотдела полиции Федор Калинин и его бывший заместитель Владимир Крупин, последнее время служившие в МВД Карелии, уволены из органов внутренних дел.

Об этой скандальной уголовной истории "Вести Карелии" рассказали еще 10 декабря 2018 года в статье "Чужая рубашка". Высокие полицейские чины Карелии обвиняются в присвоении денег".

Напомним, что карельский Следком обвинял экс-начальника отдела полиции Олонецкого района Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина в совершении коррупционных преступлений. А именно, в злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной заинтересованности и в незаконном присвоении денежных средств.

Так, например, сотрудники карельского УФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировку в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие в общей сумме 57 тысяч рублей "командировочных", по указанию Калинина передали их лично ему.

Кроме того, Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

На судебном процессе под председательством судьи Олонецкого суда Анастасии Алеевой подтвердились и другие неприглядные факты нарушения офицерами полиции уголовного закона.

В результате, в ноябре 2020 года суд при участии государственного обвинителя прокурора района Сергея Тирских признал Калинина и Крупина виновными и назначил первому из них 400 тысяч, а второму – 200 тысяч рублей штрафа. Однако не признавшие свою вину Калинин и Крупин, еще до возбуждения уголовного дела перешедшие на службу в МВД, подали апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии, в которых просили их оправдать.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе прокуратуры РК, 9 февраля Верховный суд республики оставил приговор Олонецкого суда в силе и в этот же день, по полученной в надзорном ведомстве информации, Калинин и Крупин уволены из органов внутренних дел.

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Комментарии

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бюджет
2021-02-12 16:44:18
Да про них уже кИна сочиняют! А им до фени! И, самое главное, уровень образования падает, падает,,,,,,,
drug
2021-02-12 16:39:20
Тут коррупция или обычная уголовка ?
А какая разница - у нас в полиции есть преступники ???
А у нас есть в полиции ОСБ ??? наверно да.
А как они просмотрели в своих рядах двух преступников. Допустили их до руководящих должностей.
Надо наказать начальника ОСБ - просмотрел оборотней.
Гость
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