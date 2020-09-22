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В Карелии еще 35 школьников и детсадовцев отправлены на карантин из-за коронавируса

Новости. Общество
09:44, 23 Сентября 2020
фото: © Евгений Софронеев/ТАСС
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Глава Карелии рассказал о новых случаях коронавирусной инфекции в образовательных организациях республики.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 в Кондопоге на карантин переведен один класс (15 человек) школы № 7 и одна группа (20 человек) детского сада "Колосок", - пишет руководитель региона Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, на карантин по ОРВИ отправлены еще 15 классов: в Пудожской школе, в поселках Пяльма и Авдеево, а также в Сегеже, в школах № 4, № 6, №7 и в школе-интернате №14.

Две группы студентов петрозаводского Автотранспортного техникума и Медицинского колледжа после карантина по коронавирусу вернулись к очному обучению, сообщил глава Карелии.

Ранее сообщалось, что целая школа в Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19.

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