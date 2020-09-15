В Карелии еще 39 человек заболели COVID-19

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 3553.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в республике подтверждены 39 новых случаев коронавируса. В Петрозаводске заболели 34 человека, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Кондопожском районе – 2 человека (Кондопога, деревня Ватнаволок), в Олонецком районе – 1 человек (посёлок Ильинский).

За сутки выздоровели 47 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего за время пандемии заболели коронавирусом 3553 человек, выздоровели 2916 пациентов, умерли 32 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 578,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 731,8 случаев, по Северо-Западу – 741.

Ранее сообщалось, что школа в поселке Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19.