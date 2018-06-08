В Карелии еще 87 домов попали в программу капремонта

В реализацию региональную программу капитального ремонта на 2019 год дополнительно включено 87 домов.

Приказ о включении дополнительных объектов в программу подписал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, сообщает сайт Минстроя республики.

В этом году Фонд капитального ремонта Карелии в ходе обследования выявил дома, которые рекомендовано признать аварийными. В этой связи в краткосрочный план на 2019 года попали дома, где ремонт планировался в более поздние сроки.

Подробнее о том, какие дома попали в программу капремонта, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".