В Карелии еще четверо больных госпитализированы с пневмонией за сутки

Оперштаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о новых случаях заболевания внебольничной пневмонией в Карелии.

Четыре человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщает оперштаб утром четвертого октября.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1392 пациента, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

За этот же день коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Карелии.