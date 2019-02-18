В Карелии ежегодно будут переобучать предпенсионеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил региональную программу профобучения жителей предпенсионного возраста, рассчитанную на 6 лет.

С 2019 по 2024 год Карелия планирует обучить и повысить квалификацию 1434 граждан старшего возраста, не менее 239 человек ежегодно, сообщили в Управлении труда и занятости.

Органы службы занятости организовали взаимодействие с работодателями в определении прогнозной численности к переобучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году, а также проведено анкетирование. Разработан перечень приоритетных специальностей. В него вошли 30 профессий, включая специальности бухгалтера, водителя автомобиля, машиниста котельной, водителя погрузчика, медицинской сестры (повышение квалификации), повара, печника и других. Перечень профессий для обучения будет актуализироваться и обновляться ежегодно.

Сформирован региональный банк профессиональных образовательных организаций для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий, который содержит более 310 программ обучения.

"Возможностей для сохранения занятости у предпенсионеров в регионе станет больше", - отметили в ведомстве.

Программа реализуется на условиях софинансирования: 95% - доля федерального бюджета, 5% - средства регионального бюджета. В 2019-2021 годах из федерального бюджета республика получит 17,2 млн рублей. Общая сумма бюджетных ассигнований с учетом вложений региона составит 18,1 млн рублей ежегодно.

Ожидается, что доля занятых граждан предпенсионного возраста, прошедших переобучение, к 2024 году составит не менее 85,%.