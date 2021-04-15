В Карелии фигурант дела о трупе в ковре получил 8 лет колонии

Житель Карелии, забивший собутыльника до смерти, приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Напомним, смертельное застолье произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая прошлого года. Тогда 39-летний обвиняемый, находясь в квартире одного из своих приятелей, распивал в компании молодых людей спиртные напитки. В ходе ссоры с собутыльником он умышленно нанес мужчине не менее девяти ударов руками по голове, туловищу и ногам, вследствие чего пострадавший скончался.

Удостоверившись в его смерти, другие участники застолья, находившееся в квартире, под угрозой расправы со стороны подсудимого сначала спрятали тело погибшего в диван, а затем, завернув в ковер, вывезли за город, оставив в лесополосе, где оно в последующем и было обнаружено.

В суде мужчина частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он активно способствовал раскрытию преступления, а также изобличению и уголовному преследованию приятелей, которые вывезли тело погибшего за город.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.