Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии

В Сегежском районе собутыльники убили товарища и избавились от тела, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 39-летний житель Сегежского района в ночь с 30 апреля на 1 мая, находясь в квартире одного из своих приятелей, в ходе распития спиртных напитков в компании молодых людей умышленно нанес потерпевшему в ходе ссоры не менее девяти ударов руками по голове, туловищу и ногам, вследствие чего тот скончался.

Убедившись в наступлении смерти потерпевшего, угрожая ножом, злоумышленник потребовал от двух свидетелей преступления избавиться от трупа. Опасаясь угроз, молодые люди вызвали по рекламному объявлению автомобиль, предназначенный для перевозки грузов, вынесли из квартиры и погрузили в автомобиль сначала некоторые предметы мебели, а затем завернутый в ковер труп потерпевшего. После этого они вывезли труп в район улицы Гористая в Сегеже и выгрузили его вместе с предметами мебели недалеко от дороги в снежный сугроб, тем самым сокрыв особо тяжкое преступление.

Впоследствии труп был обнаружен одним из жителей города Сегежи, который и сообщил о находке в полицию.



Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд.

В отношении двух молодых людей, которые, по версии следствия, вывезли труп из квартиры, возбуждено и расследуется уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.