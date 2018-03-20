В Карелии фирма рассчиталась с бывшим работником, как только он пожаловался в прокуратуру

ООО "Онежские карьеры" заплатило бывшему работнику 150 тысяч рублей после того, как он пожаловался на фирму в прокуратуру.

Мужчина сообщил в Прионежскую прокуратуру, что не получил зарплату и другие причитающиеся ему при увольнении выплаты. Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой внесло директору фирмы представление об устранении нарушений трудового законодательства.

"Представление прокурора рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения трудовых прав работника устранены, заработная плата в сумме более 150 тысяч рублей была незамедлительно в тот же день выплачена ему в полном объеме", - сообщили в надзорном ведомстве.