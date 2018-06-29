В Карелии фирму оштрафовали на 300 тысяч за рекламу дома

ООО "Центр продажи недвижимости "Этажи" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает УФАС по Карелии.

"Общество с целью реализации квартир в строящемся жилом доме, который согласно проектной декларации размещен на Фонтанном проезде, указало в рекламе сведения о размещении дома на более благоустроенной улице Жасминовой", - пояснили в УФАС.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".