Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:40, 11 Мая 2018

В Карелии фирму оштрафовали из-за долгов по зарплате

По теме

Федеральное казначейство проконтролирует расходы бюджета Карелии
11.05.18 15:52
Движение по трассе "Кола" в воскресенье перекроют из-за взрывных работ
11.05.18 15:42
Глава Карелии предложил довести дело "Невского пассажа" до мирового соглашения
11.05.18 15:07
Все новости
Загрузка...

Государственная инспекция труда в Карелии выявила задолженность по заработной плате в ООО "Вайт Норд", сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки, которую провела трудовая инспекция, выяснилось, что у фирмы имеются долги по зарплате за декабрь 2017 года и январь 2018-го перед тремя работникам. Общая сумма задолженности – 73,8 тыс. рублей. 

"Работодателю выдано предписание, требующее погасить задолженность по заработной плате", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается также, что компания привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ; штраф составляет 30 тыс. руб. 

"Материалы проверки направлены в Следственный отдел по г. Петрозаводску СУСК РФ по РК  для рассмотрения в установленном порядке вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ", - заключили в трудовой инспекции.

По теме

Федеральное казначейство проконтролирует расходы бюджета Карелии
11.05.18 15:52
Движение по трассе "Кола" в воскресенье перекроют из-за взрывных работ
11.05.18 15:42
Глава Карелии предложил довести дело "Невского пассажа" до мирового соглашения
11.05.18 15:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Аналитика

Сегодня 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 1
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 7
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 3
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
Сегодня 10:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»