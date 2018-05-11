В Карелии фирму оштрафовали из-за долгов по зарплате

Государственная инспекция труда в Карелии выявила задолженность по заработной плате в ООО "Вайт Норд", сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки, которую провела трудовая инспекция, выяснилось, что у фирмы имеются долги по зарплате за декабрь 2017 года и январь 2018-го перед тремя работникам. Общая сумма задолженности – 73,8 тыс. рублей.

"Работодателю выдано предписание, требующее погасить задолженность по заработной плате", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается также, что компания привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ; штраф составляет 30 тыс. руб.

"Материалы проверки направлены в Следственный отдел по г. Петрозаводску СУСК РФ по РК для рассмотрения в установленном порядке вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ", - заключили в трудовой инспекции.