В Карелии гадюки выползли погреться на майском солнышке (ФОТОФАКТ)

Известный карельский фотограф Илья Тимин встретил первую в этом году гадюку.

"Холоднокровные выползли погреться на майском солнышке", - рассказал фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети.



"Ух, какая страшная!"- подумал я.

"Ой, как страшно!" - подумала стремительно уползающая гадюка.



"Страшные, опасные, но если приглядеться - змеи весьма красивые существа. Пока не выросла свежая трава - гадюк в полях видно издалека, но под ноги смотреть тоже рекомендую", - посоветовал Илья Тимин.