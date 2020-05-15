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В Карелии гадюки выползли погреться на майском солнышке (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
11:30, 16 Мая 2020
фото: Илья Тимин / https://vk.com/timini?w=wall95551542_20984%2Fall
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Известный карельский фотограф Илья Тимин встретил первую в этом году гадюку.

"Холоднокровные выползли погреться на майском солнышке", - рассказал фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети.

"Ух, какая страшная!"- подумал я.
"Ой, как страшно!" - подумала стремительно уползающая гадюка.

"Страшные, опасные, но если приглядеться - змеи весьма красивые существа. Пока не выросла свежая трава - гадюк в полях видно издалека, но под ноги смотреть тоже рекомендую", - посоветовал Илья Тимин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-16 11:44:52
Можно было и не писать, что известный. Местечковые фотографы, блогеры, реперы и стандаперы всегда известные. По определению.
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