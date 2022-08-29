В Карелии главу крестьянского хозяйства обвиняют в хищении денег из бюджета

В Пудоже перед судом предстанет глава крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемая в мошенничестве.

В Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемой в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Об этом информирует Следком.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая получила субсидию на ведение сельскохозяйственной деятельности, приобрела земельный участок по завышенной стоимости и затем путем обмана сотрудников органа федерального казначейства обратила деньги в свою пользу. По версии Следкома, она совершила тем самым хищение бюджетных средств республики на сумму не менее 390 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Ранее сообщалось, что мошенничество, связанное с выделением гранта, раскрыли следователи в Олонецком районе республики.