Глава фермерского хозяйства в Карелии присвоил себе деньги, выданные на поддержку бизнеса

Мошенничество, связанное с выделением гранта, раскрыли следователи в Олонецком районе республики, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Пряжа, обвиняемого в мошенничестве.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель — глава фермерского хозяйства — в 2019 году получил более 3 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов по республиканской програме поддержки малого и среднего бизнеса.

Часть этой суммы обвиняемый присвоил себе, купив личный автомобиль за 700 тысяч рублей, а еще 500 тысяч потратил по своему усмотрению. Эти траты не были связаны с условиями предоставления гранта.

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ Карелии раскрыли нецелевое использование средств в ходе оперативных мероприятий. В настоящий момент собрана достаточная доказательная база для направления дела в суд. На имущество обвиняемого наложен арест.