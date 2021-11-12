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Глава фермерского хозяйства в Карелии присвоил себе деньги, выданные на поддержку бизнеса

Новости. Криминал
15:31, 03 Января 2022
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

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Мошенничество, связанное с выделением гранта, раскрыли следователи в Олонецком районе республики, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Пряжа, обвиняемого в мошенничестве.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель — глава фермерского хозяйства — в 2019 году получил более 3 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов по республиканской програме поддержки малого и среднего бизнеса.

Часть этой суммы обвиняемый присвоил себе, купив личный автомобиль за 700 тысяч рублей, а еще 500 тысяч потратил по своему усмотрению. Эти траты не были связаны с условиями предоставления гранта.

Следователи вместе с сотрудниками УФСБ Карелии раскрыли нецелевое использование средств в ходе оперативных мероприятий. В настоящий момент собрана достаточная доказательная база для направления дела в суд. На имущество обвиняемого наложен арест.

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Комментарии

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stranger
2022-01-03 16:04:55
Предполагаю, фермер - это хозяин свободный человек, а если ты прикован финансовой цепью к банку то кто ты?
Кеша
2022-01-03 15:55:46
Может не поделился с минколхозом ???
кир
2022-01-03 15:38:57
Изначально было ясно - деньги на халяву не давать. Своих людей надо чувствовать и знать в лицо. :)
Гость
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