В Карелии горел автомобиль

Пожар произошел поздним вечером 23 января в поселке Заозерный, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.24 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле на ул. Центральной у дома 13. В 22.37 пожар ликвидирован.

В результате пожара у автомобиля ВАЗ-2114 были повреждены моторный отсек и салон на площади 5 кв м.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.