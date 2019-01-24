В Карелии горел автомобиль

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел поздним вечером 23 января в поселке Заозерный, сообщили в МЧС Карелии.
В 22.24 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле на ул. Центральной у дома 13. В 22.37 пожар ликвидирован.
В результате пожара у автомобиля ВАЗ-2114 были повреждены моторный отсек и салон на площади 5 кв м.
Причины, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
20.01.2019, 19:40
17.01.2019, 11:07
21.01.2019, 08:42
Аналитика
23.01.2019 15:10
Капитал
В правительстве Карелии открыли секрет "экономического чуда".
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
18.01.2019 14:35
18.01.2019 14:27
Чтиво
22.01.2019 12:32
Личное мнение
В чем причины патернализма россиян?
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
21.01.2019 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии