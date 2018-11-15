В Карелии горел дом из-за неисправного электрооборудования

Пожар произошел в частом доме в селе Ведлозеро, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 14 ноября, в 17.44 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в селе Ведлозеро. В 19.04 пожарные потушили огонь.

Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – аварийная работа электрооборудования. Площадь ущерба – 5 кв м.