В Карелии горела бытовка

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Пожар произошел в поселке Заозерный 19 апреля, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.33 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района привлекались для ликвидации пожара в бытовке в п. Заозерный, на ул. Победы, у д. 4. В 16.47 пожар ликвидирован.
Сгорела отделка на площади 10 кв м.
Причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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