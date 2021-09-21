В Карелии Госкомитет по жилнадзору вынудил управляющую компанию отремонтировать дом

Управляющая организация провела ремонт в доме после жалобы жительницы Петрозаводска в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

В Госкомитет поступило обращение от жительницы дома № 11 по улице Бесовецкой в Петрозаводске. Женщина указала на ненадлежащее выполнение управляющей организацией «Гарантия плюс» работ по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома. Об этом информирует паблик регионального Госкомитета по жилищному надзору.

Госкомитет провел выездную проверку в отношении «Гарантия плюс». Во время осмотра дома, который признан аварийным, жилищные инспекторы установили, что указанные в заявлении факты подтвердились.

Управляющая организация проинформировала Госкомитет, что выявленные нарушения устранены — укреплены доски пола при входе в подъезд, восстановлено отслоение штукатурного слоя на стенах в подъезде, а также заделаны протечки в кровле.

Ранее сообщалось, что прокуратура в районе Карелии наказала управляющую компанию за бездействие.