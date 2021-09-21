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В Карелии Госкомитет по жилнадзору вынудил управляющую компанию отремонтировать дом

Новости. Общество
11:14, 24 Сентября 2021
фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору / ВК

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Управляющая организация провела ремонт в доме после жалобы жительницы Петрозаводска в Госкомитет Карелии по жилищному надзору.

В Госкомитет поступило обращение от жительницы дома № 11 по улице Бесовецкой в Петрозаводске. Женщина указала на ненадлежащее выполнение управляющей организацией «Гарантия плюс» работ по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома. Об этом информирует паблик регионального Госкомитета по жилищному надзору.

Госкомитет провел выездную проверку в отношении «Гарантия плюс». Во время осмотра дома, который признан аварийным, жилищные инспекторы установили, что указанные в заявлении факты подтвердились.

Управляющая организация проинформировала Госкомитет, что выявленные нарушения устранены — укреплены доски пола при входе в подъезд, восстановлено отслоение штукатурного слоя на стенах в подъезде, а также заделаны протечки в кровле. 

Ранее сообщалось, что прокуратура в районе Карелии наказала управляющую компанию за бездействие.

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Комментарии

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Ушастый
2021-09-24 12:51:16
Напрягает слова: вынудила управляющую компанию!?!
Почему бы не закрыть эту шараш мантаж контору и на конкурсной основе поменять?
Гость
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