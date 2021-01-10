В Карелии госпитализировали 673 больных коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 8 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 11 января, в стационарах находятся 673 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 525 – в состоянии средней тяжести, 140 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,9%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,9%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 176 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30879 человека. Выздоровели – 24974. Умерли 186 пациента.