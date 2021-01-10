За сутки в Карелии три человека умерли от коронавируса и 176 заразились COVID-19

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска 58-ми и 53-х лет, в Олонецкой ЦРБ скончался 75-летний житель села Видлица. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 186 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 176 человек. Из этого числа заболевших – 174 человека, из них 40 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 30879 человек.

Выздоровели 24974 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 298 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4962,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2318,2 случая, по Северо-Западу – 3882,3.