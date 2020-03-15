В Карелии госпитализированы 15 человек с подозрением на коронавирус (ВИДЕО)

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Игорь Корсаков рассказал об оперативной обстановке по коронавирусу в республике на 16 марта.

Игорь Корсаков поделился с пабликом "Республика" информацией по коронавирусу в регионе на 16 марта.

По его словам, у 51 человека из 83, которые вернулись в Карелию после зарубежных поездок, коронавирус не подтвердился. 32 человека сейчас находятся дома под наблюдением медиков, 21 из них побывали в "неблагополучных" странах.

"Госпитализированы 15 человек. Это те лица, которые имеют неблагополучный эпидемиологический анамнез. Они были в "неблагополучных" странах и имеют признаки ОРВИ. Все биологические материалы на анализы мы взяли и направили в Центр гигиены и эпиднадзора при Роспотребнадзоре нашей республики. Из 15 лиц у двоих выявили гепатит А, у четырех анализ на коронавирус отрицательный. По остальным материалы находятся в работе", - сообщил Игорь Корсаков.

Ранее власти Карелии пообещали не скрывать информацию о распространении коронавируса.

Напомним, что в Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.