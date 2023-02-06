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В Карелии готовится к открытию третий технопарк

Новости. Общество
15:54, 07 Февраля 2023

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Сегодня в зоне территории опережающего социально-экономического развития Кондопоги строится технопарк по производству упаковки, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня в ходе пресс-конференции «Интерфакса» в Санкт-Петербурге глава Карелии рассказал о новых путях развития региона, отдельно обозначив различные виды поддержки малого и среднего предпринимательства, которые реализовываются как за счет средств регионального бюджета, так и с поддержкой федерально центра.

«Например, есть индивидуальный план развития Карелии, который предполагает дополнительные средства на поддержку именно бизнеса в части льготного кредитования, компенсации за оборудование. Сегодня мы вместе с Минэкономразвития России достаточно активно его реализуем», - рассказал Артур Парфенчиков.

Сюда же, по словам главы региона, относится и строительство технопарков, ориентированных на использование инновационных технологий. Так, Карелия, одна из первых в России реализовала проект создания технопарка по камнеобработке, который впоследствии позволил продолжить работу с Минэком РФ.

Сейчас, как отметил Артур Парфенчиков, в Карелии создается сразу два технопарка. Это «Карельские продукты», который строится в Петрозаводске опережающими темпами и имеет уже 60% готовности. Здесь глава надеется, что удастся выпускать продукты с определенными экологическими приоритетами. И эта продукция будет востребована.

«Что такое технопарк – это как раз территории, которые могут быть использованы при льготных режимах нашим малым и средним бизнесом. И сегодня, оперируя нашими ресурсами, в том числе и целлюлозно-бумажной промышленности, в зоне территории опережающего социально-экономического развития Кондопоги как раз строим технопарк по производству упаковки. Это будет современная упаковка, в том числе и для жидких продуктов, с использованием современных технологий и экологической продукции, с разработкой оборудования для производства соответствующих упаковок и того же гофрированного картона», - объяснил глава Карелии Артур Парфенчиков, отметив, что, хотя строительство еще не завершено, но уже более 10 предпринимателей подали заявки на размещение своих производств в этом еще строящемся технопарке.

«Я представляю, что этот проект будет очень востребован. Мы планируем завершить строительство технопарка по производству упаковки в этом году: у нас очень надежные партнеры», - сказал Парфенчиков.

Также в ходе большого интервью в «Интерфаксе» глава Карелии отметил, что сегодня все производства в республике требуют внимания и поддержки, которую власти готовы оказывать.

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