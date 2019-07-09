В Карелии готовят документацию для запрета ввоза чужого мусора

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подготовке документации, которая будет запрещать ввозить на территорию республики мусор из других регионов.

Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети о том, что твердые коммунальные отходы из других регионов не будут ввезены в Карелию после старта мусорной реформы. По словам главы республики, запрет будет прописан в соответствующих документах.

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