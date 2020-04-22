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В Карелии хотят создать территориальную систему наблюдения за состоянием воздуха

Новости. Общество
12:32, 23 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Поручение о разработке системы регионального экологического мониторинга было дано в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, сообщили в Минприроды Карелии.

Минприроды Карелии заказало разработку обоснования создания дополнительных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов. Первый этап этой работы – разработку обоснования – выполняет Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мероприятие выполняется за счет средств бюджета республики в рамках государственной программы РК "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия" на 2014-2020 годы.

Карельскому ЦГМС предстоит проанализировать расположение основных крупных источников загрязнения окружающей среды, перечень загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проверить состояние действующих пунктов мониторинга. И с учётом всех этих данных разработать предложения по созданию территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов на территории республики с приложением карты-схемы расположения пунктов наблюдения.

Работа будет завершена к концу сентября 2020 года.

Сейчас за состоянием атмосферного воздуха в республике наблюдают на стационарных постах Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в Петрозаводске и Надвоицах.

Уровень загрязнения атмосферы в Петрозаводске и Надвоицах характеризуется как "низкий". Средние за год концентрации всех определяемых примесей ниже 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). Существенные изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Петрозаводске и Надвоицах за последние 5 лет не отмечались.

Кроме того, постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют крупные градообразующие предприятия в Кондопоге, Питкяранте, Сегеже, Костомукше. Они проводят замеры на границах своих санитарных зон и регулярно предоставляют сведения в федеральную службу Роспотребнадзора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-23 13:38:45
Они опять за своё. Вирус отменил все глупые праздники, а вы не можете отказать себе в денежном и вкусном. В рабочем порядке каждый день заниматься напряжённо и творчески своими обязанностями, слабо? Слабо. Только большевики знали, чего вы стоите и как поступать с вами. Так, койра?
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