В Карелии хотят создать территориальную систему наблюдения за состоянием воздуха

Поручение о разработке системы регионального экологического мониторинга было дано в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, сообщили в Минприроды Карелии.

Минприроды Карелии заказало разработку обоснования создания дополнительных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов. Первый этап этой работы – разработку обоснования – выполняет Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мероприятие выполняется за счет средств бюджета республики в рамках государственной программы РК "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия" на 2014-2020 годы.



Карельскому ЦГМС предстоит проанализировать расположение основных крупных источников загрязнения окружающей среды, перечень загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проверить состояние действующих пунктов мониторинга. И с учётом всех этих данных разработать предложения по созданию территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов на территории республики с приложением карты-схемы расположения пунктов наблюдения.



Работа будет завершена к концу сентября 2020 года.



Сейчас за состоянием атмосферного воздуха в республике наблюдают на стационарных постах Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в Петрозаводске и Надвоицах.



Уровень загрязнения атмосферы в Петрозаводске и Надвоицах характеризуется как "низкий". Средние за год концентрации всех определяемых примесей ниже 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). Существенные изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха в Петрозаводске и Надвоицах за последние 5 лет не отмечались.



Кроме того, постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют крупные градообразующие предприятия в Кондопоге, Питкяранте, Сегеже, Костомукше. Они проводят замеры на границах своих санитарных зон и регулярно предоставляют сведения в федеральную службу Роспотребнадзора.