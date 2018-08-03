В Карелии хотят внедрить геномную оценку крупного рогатого скота

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики ставит задачу перед племенными предприятиями с 2019 года внедрить геномную оценку вводимых в основное стадо животных.

На основе этой оценки предполагается сформировать племенное ядро, сообщает сайт Минсельхоза Карелии.

Планируется, что для искусственного осеменения отобранных животных будет использовано семя лучших европейских и североамериканских быков – лидеров породы. Также предполагается осуществлять отбор ремонтных бычков, имеющих высокий племенной индекс, для комплектования республиканского племпредприятия.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".