В Карелии иномарка сбила 9-летнего ребенка

Маленький велосипедист получил травмы в результате аварии в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Кончезеро Кондопожского района 61-летний водитель автомобиля MAZDA совершил наезд на 9-летнего ребенка, который на велосипеде выехал на проезжую часть из-за припаркованного на обочине микроавтобуса. Инцидент произошел в 8.05 утра.

В результате аварии ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее МВД Карелии привело печальную статистику: за 9 месяцев 2021 года в республике было зарегистрировано 40 ДТП со смертельным исходом.