В Карелии иномарка сбила школьницу, девочка получила травмы

В Пряжинском районе Карелии под колесами автомобиля пострадала 15-летняя школьница.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, в субботу 11 августа в Пряжинском районе пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, около 21 часа на 28 км автодороги Петрозаводск - Суоярви женщина-водитель, управляя автомобилем Ford Fusion, совершила наезд на пешехода - 15-летнюю школьницу, которая двигалась по краю проезжей части.

В результате происшествия несовершеннолетняя девушка получила травмы. По факту ДТП проводится проверка.