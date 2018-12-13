В Карелии иномарку после столкновения на "встречке" отбросило в кювет

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На трассе в Сегежском районе столкнулись два автомобиля, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В среду в 17.05 в Сегежском районе на 695 км трассы "Кола" 57-летний житель Мурманска на Nissan Terrano при выполнении обгона не убедился в безопасности и врезался во встречный Kia Rio.
После столкновения Kia вылетел в кювет. В ДТП пострадала 48-летняя пассажирка иномарки, жительница Петрозаводска.
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