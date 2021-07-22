В Карелии инспекторы поймали на трассе москвичей-нарушителей

Хозяйка машины передала управление молодому человеку без прав, после чего гости из Москвы попались в руки карельских инспекторов.

Жители Московского региона нарушили правила дорожного движения в Карелии, информирует ГИБДД.

В Прионежском районе отстранен от управления автомобилем 23-летний молодой человек, не имеющий прав. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Штраф в размере 30 тысяч рублей грозит и его попутчице, владелице автомобиля, которая передала управление машиной лицу, не имеющему водительских прав.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы поймали пьяного водителя грузовика под Петрозаводском.