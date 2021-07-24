Автоинспекторы поймали пьяного водителя грузовика под Петрозаводском

Инспекторы ГИБДД Карелии остановили водителя грузового автомобиля на подъезде к аэропорту.

По информации Госавтоинспекции республики, 24 июля в Прионежском районе на автодороге Р-21 (Подъезд к аэропорту 4км) автоинспекторы отстранили от управления 47-летнего водителя. Он был за рулем грузового автомобиля Volvo FM в состоянии опьянения. Освидетельствование показало 0,74 мг/л.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Решение о наказании примет суд, мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

«Стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем — незамедлительно сообщите в полицию по телефонам — 102 или 112. Возможно, именно ваш звонок сможет предотвратить трагедию на дороге», — говорится в сообщении ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске.